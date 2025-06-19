Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,62 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 10 копійок проти 18 червня. Офіційний курс євро натомість становить 47,90 гривні. Тобто ціна впала на 11 копійок.

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Станом на 20 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,68 гривні,

євро – 47,85 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 19 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,30 гривні , продаж – по 41,85 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,60 гривні , продаж – по 41,57 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,90 гривні, продаж – по 41,70 гривні.

Який прогноз щодо долара та євро наприкінці червня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що наступного тижня курс валют мало чим відрізнятиметься від діапазонів ціни, що були цього тижня.

Таким чином, з 23 по 29 червня коридори валютних коливань для долара на готівковому ринку будуть на рівні 41,45 – 41,80 гривні, а для євро – 45,50 – 47,50 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як в раніше, зараз попит дещо домінує над пропозицією, але різниця між ними не вельми велика, відтак Нацбанк вправно покриває різницю через валютні інтервенції.

Лєсовий додав, що поточні коливання хоч і будуть, але вони залишатимуться мінімальними.