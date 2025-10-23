Доллар везде достиг новой цены: за сколько теперь можно купить валюту
- Курс доллара в банках на 23 октября: покупка – 41,56 гривны, продажа – 42 гривен.
- А в обменниках валюта на таком уровне: покупка – 41,38 гривны, а продажа – 42,06 гривны.
Покупка доллара в банках, обменниках и на черном рынке достигла новой отметки в 42 гривны, иногда даже немного больше. Евро также подорожало: теперь валюта в обменниках с 49 гривен "направляется" в направлении 50 гривен в обменниках.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 23 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,56 гривны (+11 копеек против 22 октября) и продажа по 42 гривны (+5 копеек).
Смотрите также Украинцы готовятся к блэкаутам: выросли ли цены на популярные товары
- Покупка евро проходит по 48,25 гривны (+3 копейки), продажа – по 48,95 гривны (-2 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,01 гривны (+9 копеек), а продать по 42,05 гривны (+10 копеек).
- Покупка евро по 48,85 гривны (+5 копеек), а продажа по 49 гривен (+5 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,38 гривны (-9 копеек), а продают по 42,06 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,48 гривны (-6 копеек), а продают по 49,28 гривны (+12 копеек).
Что за цены для валют прогнозируют на следующей неделе?
Как прогнозирует для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, на рубеже октября и ноября спрос будет на 15% выше предложения. НБУ может в таком случае осуществить валютные интервенции.
Кроме того, несмотря на призывы международных организаций девальвировать гривну, рынок не начал неистово скупать доллар. Также не ожидается каких-то чрезмерных курсовых скачков.
Поэтому на наличном рынке ожидается, что доллар будет на уровне 41,5 – 42 гривен за валюту, а евро – на уровне 48 – 49,5 гривны за валюту.