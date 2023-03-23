Доллар снова заметно подешевел, а вот евро наоборот резко выросло

Курс доллара на наличном рынке существенно падает уже вторые сутки подряд, а евро наоборот – вырос от 24 до 32 копеек в сутки. Где сегодня самый выгодный курс, смотрите дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 23 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,20 гривны (-15 копеек против 22 марта), а купить за 38,68 гривны (-22 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,30 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,20 гривны (-10 копеек), а продают – за 38,44 гривны (-23 копейки), по данным finance.ua.

(-10 копеек), а продают – за (-23 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,95 гривны (+15 копеек), а продажа – 41,62 гривны (+32 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,30 гривны (-14 копеек), а продажа – 38,45 гривны (-15 копеек).

(-14 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают по 41,08 гривны (+8 копеек), а продают за 41,44 гривны (+24 копейки).

Каким будет курс этой недели

К началу этой недели наличный курс гривны стабилизировался в пределах 38,75 – 38,85 гривны за доллар и сейчас содержится в этом коридоре, несмотря на перманентные попытки участников рынка поддержать растущий тренд, рассказала Анна Золотько в комментарии 24 Каналу.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На этой неделе с высокой вероятностью следует ожидать разнонаправленного движения курса. При этом стоимость американской валюты, по моему мнению, будет находиться в диапазоне 38,3 – 39,1 гривны за доллар.

Банкир Герман Марченко замечал, что на этой неделе на наличном рынке будет наблюдаться уже привычная ситуация: из-за незначительных временных колебаний, которые не превысят 0,3 гривны.