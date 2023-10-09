Цена падает на наличном: доллар в обменниках опустился самое существенное

За выходные доллар на валютном рынке колебался как в сторону роста, так и в сторону удешевления. Таким образом, в обменниках американская валюта опустилась в цене, а вот на черном рынке заметно небольшое подорожание.

Курс валют в банках

По состоянию на 9 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,7 гривны (+9 копеек против 6 октября), а продажа – 38,2 гривны (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (без изменений), а продают в среднем по 40,8 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,55 гривны (-13 копеек), а продажа – 38,28 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продажа – (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,03 гривны (-17 копеек), а продажа – 40,86 гривны (+16 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,11 гривны (+6 копеек), а продажа – 38,25 гривны (+5 копеек).

(+6 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают за 40,5 гривны (+15 копеек), а продают за 40,75 гривны (+15 копеек).

На каком уровне будет официальный курс

В комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман рассказал, что безналичный курс обычно колеблется близко к безналичному. Следовательно, после изменений НБУ наличный будет меняться по безналичному плюс-минус на одну гривну.

Олег Гетман Специалист экономической экспертной платформы Впрочем куда будет двигаться безналичный – вопрос. Мы увидим результат в ближайшие недели.

По прогнозам эксперта, официальный курс может составлять

Гетман добавляет, что более 37,5 гривны вряд ли курс достигнет.