Доллар подешевел в обменниках: за сколько можно купить валюту

За сутки курс доллара упал в обменниках, а вот в банках наоборот – подрос. Где самый выгодный наличный курс сегодня, читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 18 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,30 гривны за доллар при покупке (+10 копеек против 17 октября). В то время как продают ее за 40,99 гривны за доллар (+9 копеек).

Интересно Мастер, ходлер или предприниматель: кто вы в криптообразовании

Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 38,30 гривны (без изменений), а продают в среднем за 39,70 гривны за евро (+20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,27 гривны (-27 копеек), а продают – за 40,85 гривны (-4 копеек), по данным finance.ua.

(-27 копеек), а продают – за (-4 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,40 гривны (-28 копеек) и продажа – 39,55 гривны (-35 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,79 гривны (-6 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-6 копеек). Евро продают по 38,82 гривны (+91 копейка), а покупают за 39,26 гривны (+16 копеек).

Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько отметила, что психологическое влияние ракетных атак 10 октября оказалось не столь значительным, как того можно было ожидать, а курсовой всплеск был очень ограничен во времени. Атака дронами камикадзе 17 октября Киева также не повлекла за собой значительное давление на курс.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Доллар на сером рынке немного подорожал, но пока не может преодолеть отметку в 41 гривну за доллар. Поэтому можно предположить, что при более-менее равном инфопространстве курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах диапазона 40,6 – 41,6 гривны за доллар.

Стоит ли покупать доллар сейчас

Олег Пендзин, эксперт по экономическим вопросам, в комментарии 24 канала подчеркнул, что доллар дешевле не будет, ведь в бюджете-2023 он заложен на уровне 42 гривен. Так что если кто-то хотел купить валюту, стоит это делать уже.

Детальнее "Дешевле все равно не будет": эксперт посоветовал покупать доллары сейчас