В банках и обменниках доллар падает: на каком уровне курс

Продажа валют банками сегодня опустилась в цене, а в обменниках покупка. Впрочем, на черном рынке наблюдается оживление стоимости.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,2 гривны (без изменений против 2 января), а продажа – 39 гривен (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42,1 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 43 гривен (-20 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (-24 копейки), а продажа – 39,50 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,95 гривны (-27 копеек), а продажа – 43,60 гривны (+14 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,75 гривны (+25 копеек), а продажа – 39,17 гривны (-17 копеек).

(+25 копеек), а продажа – (-17 копеек). Евро покупают за 42,48 гривны (-4 копейки), а продают за 43,10 гривны (-39 копеек).

Что было с долларом

В комментарии 24 Каналу экономист Даниил Монин рассказал, что некоторые действия НБУ на межбанке спровоцировали рост валюты.

Даниил Монин Экономист Если при таких сравнимых объемах в октябре НБУ укреплял курс, то сейчас он его наоборот резко ослабляет и на 29 декабря у нас есть 37,98 гривны официального курса.

На нестабильность валюты повлияло, что за первые 3 недели декабря НБУ продал на межбанке 2,4 миллиарда долларов валюты.

Кроме того, Монин объяснил, что проблем с получением международной помощи не возникнет. В декабре страна получила средства от МВФ, а также от таких стран:

Японии – 900 миллионов долларов и грант в сумме 1,3 миллиарда долларов;

Евросоюза – 1,6 миллиарда долларов.

Впрочем, если в январе произойдет задержка помощи, Нацбанк будет вынужден продать 3 миллиарда долларов из резервов, чтобы урегулировать ситуацию. И таким образом, курс может достичь в первый месяц 2024 года 40 – 41 гривни.

