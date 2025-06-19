Какая иностранная валюта выросла на рынке существеннее всего

За последние сутки доллар прибавил в цене, хоть и не существенно. Евро же наоборот просело, особенно в банках и в обменниках. Европейская валюта держится отметки в более 48 гривен при продаже.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (+8 копеек против 18 июня) и продажа по 41,85 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 47,50 гривны (-10 копеек), продажа – по 48,35 гривны (-15 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,60 гривны (+5 копеек), а продать по 41,57 гривны (+6 копеек).

(+5 копеек), а продать (+6 копеек). Покупка евро по 48,01 гривны (-7 копеек), а продажа по 48,23 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,90 гривны (-11 копеек), а продают по 41,70 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,47 гривны (-44 копейки), а продают по 48,68 гривны (+12 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в последнюю неделю июня рынок валют будет без сюрпризов.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Как в ранее, спрос несколько доминирует над предложением, но разница между ними не очень большая, поэтому Нацбанк умело покрывает разницу через валютные интервенции.

Кроме того, Лесовой отметил, что в условиях режима "управляемой гибкости" любые существенные изменения доллара почти исключены, а текущие колебания остаются минимальными.

Обратите внимание! С 23 по 29 июня валютные колебания доллара составят 41,50 – 41,90 гривны на межбанке и 41,45 – 41,80 гривны на наличном рынке.