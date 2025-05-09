Курсы в конце недели: доллар вырос, а евро упало

В банках доллар вырос в цене, а в обменниках валюта показала разностороннее движение. Зато евро показывает спад стоимости везде, а существеннее всего – на черном рынке.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (+8 копеек против 8 мая) и продажа по 41,80 гривны (+1 копейка).

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Покупка евро проходит по 46,70 гривны (без изменений), продажа – по 47,39 гривны (-1 копейка).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+16 копеек), а продать по 41,53 гривны (+15 копеек).

(+16 копеек), а продать (+15 копеек). Покупка евро по 46,95 гривны (-16 копеек), а продажа по 47,20 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,85 гривны (-13 копеек), а продают по 41,65 гривны (+17 копеек), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продают (+17 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,57 гривны (-5 копеек), а продают по 47,41 гривне (-9 копеек).

Какой курс доллара прогнозируют

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, до середины июня ожидается, что рынок будет прогнозируемый с возможным барражированием курса по границе нижних границ.

Кроме того, главную роль будет играть Нацбанк, ведь режим управляемой гибкости предусматривает достижение баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций, объем которых останется на нормальном уровне – до 600 – 800 миллионов долларов в день.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Итак, в течение следующей недели мы увидим достаточно привычную "картину": минимальные текущие колебания, при этом, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

Разрыв между курсами межбанка и наличного рынка останется минимальным – в духе мартовско-апрельского тренда. В то же время евро будет зависеть от мировой котировки доллара – евро, но это довольно трудно прогнозировать.

Обратите внимание! Ожидается, что на межбанке курс доллара будет на уровне 41,25 – 41,65 гривны, а курс евро – на уровне 45 – 48 гривен. В то же время на наличном рынке курс доллара будет находиться в диапазоне 41,20 – 41,60 гривны, а евро – 45 – 48 гривен.