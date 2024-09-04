Валюты в обменниках и банках подорожали

Курс покупки доллара и евро обменниками существенно прибавил в цене за последние сутки. Кроме подорожания в банках, на черном рынке стоимость валют также изменилась.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (+10 копеек против 3 сентября) и продажа – по 41,50 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,40 гривны (+10 копеек), а продажа – по 45,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,40 гривны (+8 копеек), а продать – по 41,48 гривны (+8 копеек).

(+8 копеек), а продать – по (+8 копеек). Покупка евро по 45,75 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,90 гривны (+1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (+22 копейки), а продают – по 41,60 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+22 копейки), а продают – по (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,60 гривны (+27 копеек), а продают – по 46 гривен (+9 копеек).

Какой курс прогнозируют

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько спрогнозировала, что на этой неделе может произойти умеренный рост котировок на межбанке. Этому будет способствовать период выплат зарплат украинцам и активизация бизнес-сезона.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Однако я не ожидаю существенного ослабления гривны.

Обратите внимание! В наличном сегменте будет сохраняться стабильная ситуация, а стоимость доллара будет колебаться здесь в диапазоне 41,2 – 41,7 гривны за доллар.

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