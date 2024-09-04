Курс валют у банках

Станом на ранок 4 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (+10 копійок проти 3 вересня) та продаж – по 41,50 гривні (+5 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,40 гривні (+10 копійок), а продаж – по 45,90 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,40 гривні (+8 копійок), а продати – по 41,48 гривні (+8 копійок).

(+8 копійок), а продати – по (+8 копійок). Купівля євро по 45,75 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,90 гривні (+1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,20 гривні (+22 копійки), а продають – по 41,60 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(+22 копійки), а продають – по (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,60 гривні (+27 копійок), а продають – по 46 гривень (+9 копійок).

Який курс прогнозують

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що цього тижня може відбутися помірне зростання котирувань на міжбанку. Цьому сприятиме період виплат зарплат українцям та активізація бізнес-сезону.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Проте я не очікую на суттєве послаблення гривні.

Зверніть увагу! У готівковому сегменті зберігатиметься стабільна ситуація, а вартість долара коливатиметься тут в діапазоні 41,2 – 41,7 гривні за долар.

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