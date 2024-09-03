Українці купують менше доларів

Минулого місяця українці продали банкам 1,644 мільярда доларів, а купили – 2,425 мільярда доларів. Різниця склала – 780,8 мільйона доларів.

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Порівняно з липнем обсяг купівлі доларів впав на 30,1%. Того місяця українці купили майже рекордний за 12 місяців обсяг валюти – 1,117 мільярда доларів.

Нагадаємо! Від початку року українці купили лише у банках 7,136 мільярда доларів.