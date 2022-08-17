Доллар продолжает расти в цене: какой курс в обменниках

Курс доллара продолжает расти на наличном рынке уже несколько дней подряд. Где выгоднее всего продавать и покупать валюту сегодня, смотрите далее.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 17 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,60 гривны за доллар при покупке (+10 копеек против 16 августа). Тогда как продают валюту в банках по 40,40 гривны за доллар (+20 копеек).

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Евро банки покупают за 40 гривен (без изменений), а продают в среднем за 41 гривну за евро (-95 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,30 гривны (+30 копеек), а продают – за 40,57 гривны (+27 копеек), по данным finance.ua.

(+30 копеек), а продают – за (+27 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,72 гривны (+16 копеек) и продажа – 41,03 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,31 гривны (-23 копейки), а продажа – 40,55 гривны (+29 копеек).

(-23 копейки), а продажа – (+29 копеек). Евро продают по 40,73 гривны (+13 копеек), а покупают за 41,08 гривны (-83 копейки).

Каким будет курс в августе: прогноз экспертов

По мнению члена наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяны Остриковой, официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно. Экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе доллар на наличном рынке может удержаться в пределах 40 гривен.

Экономический эксперт Борис Кушнирук прогнозирует неизбежный рост курса доллара в августе. По его мнению, валюта от экспорта зерна начнет поступать не ранее чем через 3 месяца. А так как в Украине импорт у нас превышает экспорт, то спрос на доллары будет выше предложения, а значит и курс доллара будет расти, пояснил эксперт.

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