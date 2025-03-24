Курс доллара растет, а евро дешевеет: что происходит на валютном рынке

После выходных курсы доллара и евро в банках и на черном рынке претерпели незначительные изменения. Доллар подорожал на 7 копеек, а евро упало в цене на 5 копеек. В обменниках также произошли колебания валютных курсов.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,27 гривны (+7 копеек против 21 марта) и продажа по 41,87 гривны (+2 копейки).

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Покупка евро проходит по 44,75 гривны (-5 копеек), продажа – по 45,40 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,47 гривны (-11 копеек), а продать по 41,57 гривны (+2 копейки).

Покупка евро по 45,11 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,32 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,10 гривны (без изменений), а дают по 41,45 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.

Евро покупают по 44,36 гривны (+3 копейки), а продают по 45,39 гривны (-1 копейка).

Сколько будет стоить валюта в конце марта

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, сейчас нет никаких причин для стремительного роста курса доллара. Однако курс евро будет зависеть от мировой конъюнктуры торговли в паре с долларом и таможенной политики Трампа.

Сколько будет стоить доллар на этой неделе

Как отмечает банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала, ситуация на валютном рынке, вероятно, будет оставаться стабильной и предсказуемой. По его словам, с 24 по 30 марта доллар будет колебаться в пределах 41,40 – 42 гривны за доллар на межбанке и на наличном рынке.