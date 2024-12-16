НБУ повысит курсы валют в скором времени

После выходных Нацбанк несколько опустил курс доллара, а курс евро взамен повысил. В то же время завтра, 17 декабря, обе валюты испытают немало роста цены.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,60 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 13 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,73 гривны. То есть цена выросла на 3 копейки.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 17 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,74 гривны,

евро – 43,80 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 16 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,45 гривны, продажа – по 41,92 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 41,95 гривны, продажа – по 41,99 гривны,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 41,70 гривны, продажа – 42,10 гривны.

Какие курсы валют прогнозируют на рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что в ближайшие дни давление на гривну будет оставаться усиленным прежде всего из-за сезонного фактора.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Импортеры спешат с проплатой по контрактам, население реагирует на рост курса увеличением спроса. Однако несмотря на повышенную волатильность, в целом ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.

По прогнозам Золотько, стоимость наличной валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,70 – 42,20 гривны за доллар.

Кроме того, как добавляет Золотько, регулятор дал сигнал рынку о готовности сдерживать чрезмерные курсовые движения на валютном рынке. Все это для того, чтобы не добавлять давления на инфляцию.