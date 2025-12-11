Доллар бьет рекорды: как изменилась цена в обменниках и банках
- По состоянию на 11 декабря, покупка доллара банками – по 42,15 гривны, а продажа – по 42,57 гривны.
- В обменниках курс доллара отличается: обмен валюты – по 42,30 гривны, а покупка – 42,70 гривны.
За две недели перед рождественскими праздниками курс на наличном рынке показывает стремительное подорожание стоимости. Особенно резко валюта выросла за минувшие сутки в обменниках – почти на 40 копеек при курсе обмена. В банках цена также существенно выросла.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 11 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,15 гривны (+15 копеек против 10 декабря) и продажа по 42,57 гривны (+17 копеек).
- Покупка евро проходит по 49 гривен (+15 копеек), продажа – по 49,60 гривны (+22 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,45 гривны (+9 копеек), а продать по 42,50 гривны (+15 копеек).
- Покупка евро по 49,43 гривны (+17 копеек), а продажа по 49,73 гривны (+33 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 42,30 гривны (+38 копеек), а продают по 42,70 гривны (+17 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,45 гривны (+55 копеек), а продают по 49,85 гривны (-26 копеек).
Каким будет курс перед Новым годом?
Как рассказал для 24 Канала аналитик Александр Паращий, из-за активности украинцев перед праздниками купить валюту, курс доллара может вырасти в цене на этом фоне. Таким образом, до конца года валюта в районе 43 гривен весьма вероятна.
Зато как спрогнозировал банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, накануне праздников стоит ожидать, что диапазон курс будет таким – 43 – 43,5 гривны за доллар.
Ожидается, что официальный курс доллара, по сравнению с началом этого года, может вырасти в цене на 2,3% – 3,5%, что является не слишком высоким.