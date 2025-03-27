Курсы падают: какая цена за доллар на рынке

Доллар несколько теряет цену в банках, зато в обменниках цена вообще упала более чем на 20 копеек. В то же время евро дешевеет везде, а существеннее всего цена упала на черном рынке.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 27 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (-5 копеек против 26 марта) и продажа по 41,85 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 44,65 гривны (-5 копеек), продажа – по 45,17 гривны (-13 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,56 гривны (+6 копеек), а продать по 41,60 гривны (без изменений).

(+6 копеек), а продать (без изменений). Покупка евро по 44,98 гривны (-7 копеек), а продажа по 45,10 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,95 гривны (-22 копейки), а дают по 41,62 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а дают (-5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,86 гривны (-5 копеек), а продают по 45,20 гривны (-4 копейки).

Что будет с курсом валют на следующей неделе

Как рассказал ля 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе валютный рынок будет прогнозируемым. Этому будут способствовать как монетарные изменения НБУ (увеличение учетной ставки), так и действующий режим управляемой гибкости, что уравновешивает спрос и предложение на валюту.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы предполагаем, что на 1 апреля официальный курс американского доллара будет колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны. Таким образом, в марте по сравнению с февралем, курс доллара может вырасти максимально на 1%.

В то же время в течение 31 марта по 6 апреля на наличном рынке ожидается диапазон курса на уровне 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро.