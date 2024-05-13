Доллар уже почти 40 гривен: где валюта выросла за выходные

В банках и на черном рынке купить американскую валюту теперь придется в среднем за почти 40 гривен. В то же время покупка евро уже достигла более 43 гривен за валюту.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,50 гривны (+10 копеек против 10 мая), а продажа – 39,98 гривны (+6 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,50 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 43,10 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,85 гривны (без изменений), а продажа – 39,95 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 42,95 гривны (+5 копеек), а продают за 43,12 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 10 мая, обменники покупают доллар в среднем за 39,56 гривны (-4 копейки), а продают – за 40,01 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,70 гривны (+15 копеек), а продажа – 43,20 гривны (+7 копеек).

Прогноз курса доллара

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на этот год вопрос о макрофинансовой помощи почти решен благодаря помощи США. Таким образом, американская поддержка поспособствовала продолжению политики либерализации регулятора.

По словам Лесового, ситуация на валютном рынке может развиваться по двум основным сценариям.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Согласно первому, в мае будет аналогичная апрелю ситуация. То есть в начале лета доллар будет иметь значение ориентировочно 40 гривен.

Как прогнозирует банкир, после 13 мая стоимость курса валют может достигать:

межбанк: 39 – 40 гривен за доллар, 41 – 43 гривны за евро,

39 – 40 гривен за доллар, 41 – 43 гривны за евро, наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар, 41 – 43,5 гривны за евро.

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