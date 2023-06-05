Доллар стремительно упал: сравнится ли в ближайшее время наличный курс с официальным

5 июня доллар на наличном рынке впервые опустился до 37 гривен в банках, а обменники с утра покупали валюту по 36,92 гривны. По мнению банкира, спред между наличным и безналичным курсом может сократиться до 1 – 1,5%.

Когда наличный будет на уровне официального

Банкир Тарас Лесной во время разговора с 24 Каналом предположил, осенью наличный курс и официальный НБУ могут соединиться в один. Не последнюю роль в этом играют обязательства регулятора перед МВФ.

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Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно, что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и обменных курсов в один курс.

Обязательство перед МВФ

21 июля прошлого года НБУ резко повысил официальный курс на 25% . Как следствие, спред между наличным и безналичным существенно увеличился. Так, в конце июля – начале августа обменники меняли валюту даже по 43 гривен за доллар.

Следует отметить, что одним из условий меморандума между МВФ и НБУ является возвращение к гибкому курсообразованию. В НБУ неоднократно подчеркивали, что конкретные временные рамки МВФ не устанавливал. "Привязка будет к макроэкономическим и финансовым предпосылкам", – отмечал регулятор.

Банкир Тарас Лесовой отмечает, что грамотная и взвешенная политика НБУ будет направлена на уменьшение межкурсовой разницы.

По идее, до "воссоединения" с нынешних 2—2,5% разница между официальным курсом и курсом обменников может еще больше сократиться – до 1–1,5%. А постепенная унификация курса будет способствовать возвращению гибкого курса, снятию доли валютных ограничений и т.д.

– делится он.

Чего ждать от курса этой недели

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу пояснила, что тренд на укрепление гривны ограничивает спрос и увеличивает предложение: те из украинцев, кто планировал продать доллары или евро, пытаются сделать это как можно раньше.