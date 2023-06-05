Доллар стремительно упал: сравнится ли в ближайшее время наличный курс с официальным

5 июня 2023, 13:19
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5 июня доллар на наличном рынке впервые опустился до 37 гривен в банках, а обменники с утра покупали валюту по 36,92 гривны. По мнению банкира, спред между наличным и безналичным курсом может сократиться до 1 – 1,5%.

Когда наличный будет на уровне официального

Банкир Тарас Лесной во время разговора с 24 Каналом предположил, осенью наличный курс и официальный НБУ могут соединиться в один. Не последнюю роль в этом играют обязательства регулятора перед МВФ.

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Тарас Лесной

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Учитывая усовершенствованную НБУ институционную стратегию "Финансовая крепость Украины", особенно, что касается цели устойчивой гривны, можем предположить, что ближе к осени появятся определенные признаки постепенного "соединения" официального, банковского и обменных курсов в один курс.
Напомним! 21 июля прошлого года НБУ резко повысил официальный курс на 25%. Как следствие, спред между наличным и безналичным существенно увеличился. Так, в конце июля – начале августа обменники меняли валюту даже по 43 гривен за доллар.

Обязательство перед МВФ

Следует отметить, что одним из условий меморандума между МВФ и НБУ является возвращение к гибкому курсообразованию. В НБУ неоднократно подчеркивали, что конкретные временные рамки МВФ не устанавливал. "Привязка будет к макроэкономическим и финансовым предпосылкам", – отмечал регулятор.

Банкир Тарас Лесовой отмечает, что грамотная и взвешенная политика НБУ будет направлена на уменьшение межкурсовой разницы.

По идее, до "воссоединения" с нынешних 2—2,5% разница между официальным курсом и курсом обменников может еще больше сократиться – до 1–1,5%. А постепенная унификация курса будет способствовать возвращению гибкого курса, снятию доли валютных ограничений и т.д.
– делится он.

Чего ждать от курса этой недели

Банкирша Анна Золотько в комментарии 24 Каналу пояснила, что тренд на укрепление гривны ограничивает спрос и увеличивает предложение: те из украинцев, кто планировал продать доллары или евро, пытаются сделать это как можно раньше.

 

Анна Золотько

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Покупатели, напротив, выжидают на более приемлемый курс. Но такие тенденции обычно не являются длительными и как только динамика курсового движения замедляется, происходит коррекция. Поэтому, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американского доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 37 – 37,6 гривны за доллар.

Автор: Дар'я Вереньова