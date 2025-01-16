Официальный доллар подешевеет: в НБУ обнародовали курсы

За последние сутки доллар от НБУ снова не изменился существенно, но на 17 января регулятор установил цену, которая значительно меньше, чем 16 января. В то же время официальное евро снова подорожало после того, как потеряло цену.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,26 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 15 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,52 гривны. То есть цена выросла на 20 копеек.

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По состоянию на 17 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,17 гривны,

евро – 43,32 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 15 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,20 гривны , продажа – по 42,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,75 гривны , продажа – по 42,87 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,23 гривны, продажа – 42,95 гривны.

Какого курса доллара ожидать

Еще раньше ббнкирша Анна Золотько рассказывала для 24 Канала о том, что на этой неделе курс доллара на наличном рынке будет в диапазоне от 42,60 и 43 гривен.

Кроме того, в наличном секторе должны происходить небольшие снижения по стоимости валюты.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе прогнозировалось постепенное успокоение валютного рынка из-за исчерпания календарного эффекта.

Обратите внимание! В безналичном сегменте, по словам Золотько, существенного укрепления гривны не ожидалось.