Доллар потерял в цене: когда НБУ новую прибегнет к девальвации гривны

Недавнее падение курса доллара было ситуативным. В частности НБУ должен возобновить девальвацию гривны уже в ближайшее время.

Что известно о девальвации гривны и падении доллара

Так необходимость уплаты налогов увеличила предложение валюты от экспортеров в конце февраля 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на обзор инвесткомпании ICU.

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Сейчас курс доллара упал до минимума за последние три месяца. Он составляет 41,43 гривны на 3 марта.

В частности дефицит валюты на рынке оставался значительным. Но это не помешало НБУ усилить официальный курс гривны до нового рекорда этого года.

Национальный банк, благодаря меньшему дефициту валюты, на прошлой неделе снизил объем интервенций на 38%. Однако объем оставался значительным на уровне 742 миллиона долларов.

В обзоре отметили, что в ближайшие недели ожидается, что НБУ может вернуться к постепенному ослаблению курса гривны до ориентировочно 46 гривны за доллар до конца текущего года.

Заметьте! Это нужно, чтобы сохранять объем интервенций на уровне, близком к средненедельному.