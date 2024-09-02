Официальный доллар почти по 41 гривне
За выходные валюты от НБУ снова потеряли цену. Доллар опустился до почти 41 гривны, а евро – до 45,5 гривны. Ожидается, что 3 сентября доллар и евро несколько изменятся в цене.
Официальный курс 2 сентября
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,05 гривны. То есть цена валюты упала на 14 копеек.
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Официальный курс евро взамен составляет 45,50 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 20 копеек.
По состоянию на 3 сентября, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,09 гривны,
- евро – 45,46 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 2 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41 гривны, а продажа – 41,40 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41 гривны, а продажа – 41,50 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,30 гривны, а продажа – 41,38 гривны.
Какой курс прогнозируют
Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на этой неделе стоит рассчитывать на умеренный рост котировок на межбанке.
Этому будет способствовать период выплат зарплат украинцам и активизация бизнес-сезона. Однако я не ожидаю существенного ослабления гривны.
Обратите внимание! Стоимость доллара будет колебаться здесь в диапазоне 41,2 – 41,7 гривны за доллар.
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