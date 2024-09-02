Офіційний курс 2 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,05 гривні. Тобто ціна валюти впала на 14 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,50 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 20 копійок.

Станом на 3 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,09 гривні,

євро – 45,46 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 2 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41 гривні , а продаж – 41,40 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41 гривні , а продаж – 41,50 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,30 гривні, а продаж – 41,38 гривні.

Який курс прогнозують

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня варто розраховувати на помірне зростання котирувань на міжбанку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цьому буде сприяти період виплат зарплат українцям та активізація бізнес-сезону. Проте я не очікую на суттєве послаблення гривні.

Зверніть увагу! Вартість долара коливатиметься тут в діапазоні 41,2 – 41,7 гривні за долар.

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