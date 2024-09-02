Официальный курс 2 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,05 гривны. То есть цена валюты упала на 14 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,50 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 20 копеек.

По состоянию на 3 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,09 гривны,

евро – 45,46 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 2 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41 гривны , а продажа – 41,40 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41 гривны , а продажа – 41,50 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,30 гривны, а продажа – 41,38 гривны.

Какой курс прогнозируют

Как рассказала 24 Каналу банкир Анна Золотько, на этой неделе стоит рассчитывать на умеренный рост котировок на межбанке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Этому будет способствовать период выплат зарплат украинцам и активизация бизнес-сезона. Однако я не ожидаю существенного ослабления гривны.

Обратите внимание! Стоимость доллара будет колебаться здесь в диапазоне 41,2 – 41,7 гривны за доллар.

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