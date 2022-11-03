Доллар уверенно растет на этой неделе: есть ли причины для прыжка

В течение четырех дней средняя стоимость доллара в банках сменилась на 75 копеек. Пока такие изменения не существенны, при условии, что подорожание не продолжится дальше.

Цена на валюту за четыре дня изменилась с 39,75 гривны до 40,5 гривны за доллар. Как объяснил 24 каналу экономический эксперт Михаил Крапивко, эти колебания на рынке являются естественными и не должны вылиться в радикальные изменения.

Колебания по несколько копеек в день нормальные и зависят от насыщенности рынка. Например, в конце месяца люди получают зарплату и могут одновременно перевести сбережения в валюту, создав спрос,

– объясняет он

От чего зависит курс доллара

Главной гарантией стабильности на валютном рынке является официальный фиксированный курс Нацбанка. По словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, его пересматривать не планируют. Он отмечает, что фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, предотвращая непроизводительный отток капитала.

Другими важными факторами для стабильности курса являются экономические условия, которые в первую очередь зависят от международной поддержки и экспорта. Поэтому изменения цен на валюту могут быть вызваны ожиданиями от налаживания морского экспорта.

Курс зависит от успешного продолжения зерновой инициативы, поэтому может шататься из-за новостей о возможном прекращении. Срыв экспорта негативно повлиял бы на предложение доллара на наличном рынке,

– объясняет финансовый эксперт Василий Матий

Каким может быть курс в следующем году

Кабмин заложил среднегодовой курс доллара в бюджете-2023 на уровне 42 гривен. А к концу 2023 года курс доллара спрогнозирован на уровне 45,8 гривны. Однако официальный прогноз, согласно которому производятся расчеты бюджета, часто отличается от реального.

По словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, в течение почти 10 лет в проект бюджета закладывались более пессимистические показатели по курсу, чем было в реальности. Так что курс в следующем году может быть ниже 40 гривен.