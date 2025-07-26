Подорожает ли доллар в начале августа

Несмотря на все изменения курс доллара в начале августа будет оставаться стабильным. Максимальная отметка, до которой может достичь валюта, не будет превышать 42,10 – 42,20 гривны.

Какой курс доллара будет в начале августа?

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что сейчас спрос на доллар растет, однако НБУ имеет ресурсы для его "утоления".

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Кроме того, действует режим управляемой гибкости, что сглаживает любые изменения по курсу валют. Именно поэтому колебания будут минимальными и прогнозируемыми.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По нашей оценке август начнется с официального курса в пределах 41,80 – 42,42 10 гривны за доллар. То есть с начала года курс максимально может вырасти на 0,4%.