На рынке спад: доллар и евро потеряли цену в банках

В банках существеннее всего подешевел доллар, который потерял по 15 копеек при покупке и продаже. Зато на черном рынке евро даже немного выросло.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,35 гривны (-15 копеек против 25 июня) и продажа по 41,90 гривны (-15 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,10 гривны (-5 копеек), продажа – по 48,90 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,70 гривны (-8 копеек), а продать по 41,70 гривны (-10 копеек).

(-8 копеек), а продать (-10 копеек). Покупка евро по 48,60 гривны (без изменений), а продажа по 48,89 гривны (+9 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 25 июня, доллары покупают в среднем по: 41,02 гривны (-31 копейка), а продают по 41,85 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-31 копейка), а продают (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,30 гривны (-5 копеек), а продают по 49 гривен (+2 копейки).

Что будет с курсом в июле

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в июле немало факторов могут влиять на ситуацию на валютном рынке.

Речь идет как о снижении инфляции и сохранении учетной ставки без изменений, так и о ситуации на Ближнем Востоке.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Но тут стоит добавить, что цены на нефть могут оказаться достаточно "масными", что так же может повлиять на соотношение доллара к евро. Вместе с тем, самое главное заключается в том, что ни доллару, ни евро не грозит обвал или тотальное обесценивание.

Прогнозируется, что июль для доллара и евро будет выглядеть в цифрах так: доллар – 41,6 – 42,2 гривны и евро – 46,5 – 48,5 гривны.

Обратите внимание! На украинский рынок валют только часть факторов будет иметь влияние. Весомым среди этих факторов станет именно военный, а это динамика боевых действий, или возможное их приостановление, причиненный ущерб врагом.