Курс доллара в Украине стабилен. Происходят лишь незначительные и почти неощутимые колебания.

Какой курс доллара в Украине сейчас?

25 сентября официальный курс доллара в Украине – 41,41 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Российские деньги для Украины: Мерц предлагает предоставить Киеву 140 миллиардов евро

Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня:

покупка – 41,20 гривны за доллар США;

продажа – 41,65 гривны за доллар США.

В обменниках, в свою очередь, ситуация такая:

покупка – 41,40 гривны за доллар США;

продажа – 41,47 гривны за доллар США.

Сколько гривен необходимо, чтобы купить 500 долларов сегодня?

для покупки 500 долларов в банке, сейчас необходимо иметь ориентировочно – 20 825 гривен;

в обменнике для приобретения 500 долларов нужно уже ориентировочно – 20 735 гривен.

Какую сумму можно получить при сдаче 500 долларов сейчас?

если обменивать 500 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 20 600 гривен;

при обмене 500 долларов в обменнике, есть возможность выручить где-то – 20 700 гривен.

Что происходит с курсом доллара сейчас?

Курс доллара в сентябре будет стабильным. Люфт колебаний не выйдет за пределы – 41,60 – 42 гривны.

В то же время с 22 по 28 сентября курс доллара также ощутимо не изменится. Валюта будет находиться в пределах: 41,20 – 41,50 гривны на межбанке.

Интересно! На американской валюте может появиться новое лицо. Стало известно о новом законопроекте, который подали конгрессмены.