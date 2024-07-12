Все изменения на валютном рынке переносятся: какой курс доллара ожидать

Эксперт спрогнозировал, что Украина ожидает мягкую девальвацию гривны и влияние от роста цен на электроэнергию не в июле, а уже в августе. Поэтому курс доллара в июле ждут слабые колебания цены.

Изменения переносятся на август

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что основные ожидаемые изменения, а это продолжение мягкой девальвации гривны вместе с инфляционными последствиями подорожания электроэнергии и цепочка роста потребительских цен переносятся ближе к августу.

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Можно предположить, что такой относительный штиль в рамках режима "управляемой гибкости" продлится до середины августа, то есть почти весь летний период.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время все основные изменения уже сейчас имеют "накопительный эффект", ведь медленно и пока не системно уже заметны ценовые изменения: и не исключено, что в сентябре нас будут ожидать процессы, подобные апрельско-майским, когда изменения на валютном рынке были достаточно ощутимыми. Одно важное замечание: несмотря на возможные курсовые изменения будут происходить не резко, и достижение новых коридоров будет происходить постепенно.

Вероятно, что в сентябре – октябре могут сформироваться новые валютные коридоры в пределах 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривен за евро.

Кроме того, по словам Лесового, рынок будет "под присмотром" регулятора, который не даст разгуляться ажиотажным "вирусам".

То есть "система" (матрица) изменений, как то размер ежедневных колебаний, межкурсовая разница, "люфт" недельных отклонений курсов и т.д. будут почти не переменные,

– говорит Тарас Лесовой.

На какие корысти колебаний ожидать на следующей неделе

С 15 по 21 июля основные характеристики валютного рынка будут почти без изменений.

Коридоры валютных колебаний: 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 45 гривен за евро на межбанке. На наличном рынке – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро.

40 – 41 гривен за доллар и 43 – 45 гривен за евро на межбанке. На наличном рынке – 40 – 41,2 гривны за доллар и 43 – 46 гривен за евро. Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 за евро. Разница курсов продажи: комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки - 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.

между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.

Таким образом, середина июля мало чем будет отличаться от предыдущих 3 – 4 недель: курсовые колебания достаточно слабые и не нарушают границ новых коридоров,

– заключает Лесовой.

В то же время основные события на рынке произойдут ближе к осени, когда может возобновиться процесс девальвации под давлением объективных экономических факторов.