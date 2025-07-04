Останется ли доллар и евро стабильными в июле
- Курс доллара ожидается стабильным в пределах 41,60 – 42 гривны, тогда как евро вероятно будет колебаться из-за глобальных факторов.
- На валютные курсы будут влиять экономические взаимоотношения США и ЕС, стоимость нефти и газа, и санкции в отношении России.
Ожидается, что курс доллара может быть в привычных для него пределах на следующей неделе, зато евро вероятно будет колебаться из-за глобальных факторов. На наличном рынке максимальные показатели, которых могут достичь валюты, это 42 гривны для доллара и 49 гривен для евро.
Будет ли доллар без резких скачков
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на рынке в течение первой половины июля будут сохраняться 2 главных тренда – сохранение курса доллара в пределах мая – июня и труднопрогнозируемые колебания курса евро.
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- Первый тренд – ожидается, что в результате стратегии НБУ официальный курс будет оставаться ниже отметки начального курса 2025 года в среднем на 0,5 – 2% – по состоянию на 1 января официальный курс составлял 42,02 гривны.
Замечу, что действие режима управляемой гибкости характеризуется очень незначительными текущими курсовыми изменениями и активной ролью НБУ. И самое главное: примененный режим, несмотря на обстоятельства, позволяет избежать резких курсовых ростов или падений.
Кроме того, ожидаемое снижение инфляции положительно питает валютный рынок, ведь крепкая гривна отчасти является предохранителем бешеного роста спроса.
- Второй тренд – курс евро будет формироваться на основе мировых котировок пары доллар/евро.
Однако рост курса доллара еще не будет означать, что евро также прибавит в своей стоимости. и наоборот: рост евро не всегда будет происходить вместе с ростом курса доллара,
– объясняет Лесовой.
Что будет влиять на доллар и евро
Сейчас можно выделить ряд факторов, от которых может зависеть стоимость евро и соотношение этой валюты к курсу доллара:
- Экономические взаимоотношения США – ЕС в контексте возможного введения новых пошлин,
- Стоимость нефти и газа в контексте войны на Ближнем Востоке,
- Также, из-за введения ценового санкционного потолка на нефть для России.
Несмотря на то, что доллар и евро есть и останутся достаточно прочными валютами мира, на которые ориентируется более 90% мировой экономики (при этом доля доллара составляет аж 80%), мы не исключаем определенные ситуативные изменения стоимости этих валют,
– говорит Лесовой.
Интересно! По мнению банкира, не стоит ждать глобального обесценивания ни доллара, ни евро.
Какие будут курсы
Прогнозируется, что на межбанке валютные колебания в пределах 41,60 – 42 гривны за доллар и 46,50 – 49 гривен за евро, одновременно на наличном рынке – на уровне 41,60 – 42 гривны за доллар и 46,50 – 49 гривен за евро.
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,3 грн на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.