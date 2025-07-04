Останется ли доллар и евро стабильными в июле

Ожидается, что курс доллара может быть в привычных для него пределах на следующей неделе, зато евро вероятно будет колебаться из-за глобальных факторов. На наличном рынке максимальные показатели, которых могут достичь валюты, это 42 гривны для доллара и 49 гривен для евро.

Будет ли доллар без резких скачков

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на рынке в течение первой половины июля будут сохраняться 2 главных тренда – сохранение курса доллара в пределах мая – июня и труднопрогнозируемые колебания курса евро.

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Первый тренд – ожидается, что в результате стратегии НБУ официальный курс будет оставаться ниже отметки начального курса 2025 года в среднем на 0,5 – 2% – по состоянию на 1 января официальный курс составлял 42,02 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Замечу, что действие режима управляемой гибкости характеризуется очень незначительными текущими курсовыми изменениями и активной ролью НБУ. И самое главное: примененный режим, несмотря на обстоятельства, позволяет избежать резких курсовых ростов или падений.

Кроме того, ожидаемое снижение инфляции положительно питает валютный рынок, ведь крепкая гривна отчасти является предохранителем бешеного роста спроса.

Второй тренд – курс евро будет формироваться на основе мировых котировок пары доллар/евро.

Однако рост курса доллара еще не будет означать, что евро также прибавит в своей стоимости. и наоборот: рост евро не всегда будет происходить вместе с ростом курса доллара,

– объясняет Лесовой.

Что будет влиять на доллар и евро

Сейчас можно выделить ряд факторов, от которых может зависеть стоимость евро и соотношение этой валюты к курсу доллара:

Экономические взаимоотношения США – ЕС в контексте возможного введения новых пошлин,

в контексте возможного введения новых пошлин, Стоимость нефти и газа в контексте войны на Ближнем Востоке,

в контексте войны на Ближнем Востоке, Также, из-за введения ценового санкционного потолка на нефть для России.

Несмотря на то, что доллар и евро есть и останутся достаточно прочными валютами мира, на которые ориентируется более 90% мировой экономики (при этом доля доллара составляет аж 80%), мы не исключаем определенные ситуативные изменения стоимости этих валют,

– говорит Лесовой.

Интересно! По мнению банкира, не стоит ждать глобального обесценивания ни доллара, ни евро.

Какие будут курсы

Прогнозируется, что на межбанке валютные колебания в пределах 41,60 – 42 гривны за доллар и 46,50 – 49 гривен за евро, одновременно на наличном рынке – на уровне 41,60 – 42 гривны за доллар и 46,50 – 49 гривен за евро.