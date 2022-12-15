Влияние конца года: каким будет курс доллара на следующей неделе

В течение месяца стоимость доллара держится у отметки в 40,5 гривен. Небольшие колебания происходят в связи с разными факторами: массовой выплатой зарплат и депозитов или сильными обстрелами.

Каким будет курс на следующей неделе, узнавали журналисты 24 канала.

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По словам банкира Германа Марченко, сейчас курс стабильный. Поэтому валютные тренды в период с 19 по 25 декабря останутся в целом постоянными.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества «КОМИНБАНК» Скорее всего, амплитуда курсовых колебаний будет находиться в пределах 39,5 – 40,5 гривен за доллар, что в период двух последних месяцев уже стало привычным.

Он добавил, что между спросом и предложением на наличном рынке остается баланс. Кроме того, стабильности курса также способствуют сохраненный уровень официального курса валют и учетной ставки НБУ и разблокированная макропомощь на 2023 год.

Напомним, Европарламент одобрил предоставление Украине 18 миллиардов евро макрофина в 2023 году

Смена трендов в конце месяца

Со второго до конца декабря почти ежегодно происходит мягкое изменение валютных трендов. Герман Марченко объясняет, что обычно это связано с несколькими факторами:

предпраздничный рост расходов граждан почти на 25-30% по сравнению с другими месяцами года,

повышенный спрос на наличную валюту,

увеличение в обращении гривны из-за плановых выплат (ежегодные премии, бонусы, закрытие бюджетного периода и т.п.).

Необходимые зимние расходы семей уменьшают спрос на доллар

По словам эксперта, в настоящее время расходы украинцев увеличились в связи с подготовкой к возможному блекауту. Это проявляется в чисто практических расходах граждан: каждая семья создает некоторые "бытовые запасы" самых необходимых товаров, пищевых продуктов, дополнительных источников питания и т.п.

В этом году, как мы прогнозировали еще в конце ноября, на валютную конъюнктуру оказывает давление определенная неопределенность из-за возможных последствий новых ракетных обстрелов. Также наблюдается сокращение "праздничных" расходов (речь идет о ценных подарках, отдыхе, развлечениях),

– объясняет эксперт.

Он также добавляет, что на фоне стабильного курса американского доллара для определенной категории граждан неопределенность становится стимулом для создания некоторого запаса именно наличной гривны. Иными словами, часть граждан, обычно покупавшая доллары для сохранения имеющихся доходов от обесценения, отложила такие планы до более благоприятных условий. Таким образом, в декабре на валютном рынке не следует ожидать резких потрясений.

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 39,62 гривны (-5 копеек против 14 декабря), а купить за 40,17 гривны (-3 копейки). Наличное евро банки покупают за 41,50 гривны (+35 копеек), а продают в среднем за 42,27 гривны (+27 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,83 гривны (-4 копейки), а продают – за 40,03 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,65 гривны (-20 копеек), а продажа – 42,25 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (-10 копеек), а продажа – 40 гривен (-10 копеек). Евро покупают по 41,95 гривны (+5 копеек), а продают за 42,20 гривны (без изменений).