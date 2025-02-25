Курс в марте: будет ли доллар по 43 гривны и от чего будет зависеть

Вероятнее всего, что в марте на курс будет влиять ряд факторов, таких как посевная кампания, переговорные процессы и инфляция. В то же время есть прогнозы, что доллар вернется в диапазон 42 – 43 гривны, а заложенный в бюджете показатель в 45 гривен останется, несмотря на внешнюю помощь.

Будет ли курс в марте другой

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал в комментарии 24 Каналу, что в марте ситуация на валютном рынке будет зависеть от многих факторов, но согласно последним новостям, например потребность в закупке газа в хранилища и импорта электроэнергии, это будет давить на курс.

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Кроме того, Шевчишин добавляет, что сейчас аграрии начинают готовиться к посевной. Поэтому, нужно закупать как удобрения, так и посевной материал. Это также фактор, который будет давить на курс.

Поэтому, нужно закупать как удобрения, так и посевной материал. Это также фактор, который будет давить на курс. Остается неопределенность с политическим переговорным процессом , который может существенно повлиять на динамику и настроения инвесторов.

, который может существенно повлиять на динамику и настроения инвесторов. Еще имеем инфляционный импульс , который сохраняется.

, который сохраняется. В то же время по поводу исторических аналогий, в марте курс преимущественно снижается, кроме последних нескольких лет, которые были связаны с факторами, не связанными с сезонными колебаниями.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик На март считаю, что мы вернемся к курсу 42 – 43 гривны за валюту.

Как объясняет аналитик, несмотря на достаточность внешней помощи, в бюджете на 2025 год курс на уровне 45 гривен остается, потому что все же это влияет на бюджетные расходы, через которые финансируется армия.

Если курс ниже, то соответственно Украина недополучает средства от внешних экономических операций, от пошлин и акцизов, которые привязаны к курсу.

Обратите внимание! По состоянию на 23 февраля 2022 года, курс гривны к доллару составлял почти 29 гривен, одновременно в почти аналогичный период 2025 года доллар составляет уже 41,60 гривны. То есть официальный курс вырос на чуть больше, как 12 гривен за 3 года полномасштабного вторжения.

Как менялся курс за 3 года большой войны

По словам Шевчишина, главным фактором руки курса в течение этих лет являются валютные ограничения:

Сначала курс был зафиксирован и наблюдалось значительное отхождение курса межбанка от наличного курса. Затем были введены значительные валютные ограничения, которые сохраняются до сих пор. Уже в октябре 2023 года НБУ перешел к режиму управляемой гибкости, а поэтому курс перешел в управляемое плавание. Нацбанк до сих пор держит руку на пульсе.

При этом, я напомню, что действуют масштабные ограничения на выход капитала. То есть все нерезиденты, инвесторы, которые имеют средства в Украине, сейчас не могут их вывезти из страны. Такой фактор спасает гривну от еще большего "сползания",

– говорит финансовый аналитик Шевчишин.

В то же время если эти ограничения будут сняты, курс будет находиться под значительным давлением. Поэтому важно сбалансировать входящий поток инвестиций, помощи и других поступлений, которые затем позволят сбалансировать выход инвесторов притоком валюты в страну.

Кроме того, население остается очень сильным фактором покупки из-за неопределенности и из-за инфляции.

Беженцы за рубежом является фактором дополнительных валютных расходов. Они используют карты украинских банков, используют свои счета для оплаты товаров, услуг за рубежом,

– объясняет господин Андрей.

Важно! Фактор безопасности оставляет значительное влияние на всю монетарную политику. Именно этот фактор ограничивает и влияет на новые инвестиции.