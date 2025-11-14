Валюты выросли и в банках, и в обменниках: можно ли сдать доллар за 42 гривны

В банках наблюдается рост валют, особенно резко за последние сутки подорожало евро – более 20 копеек при покупке и продаже. Похожая тенденция на рост валюты есть и на черном рынке, а в обменниках вырос только курс покупки валюты. Относительно доллара, то валюта заметно приближается к 42 гривен при курсе обмена.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 14 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,80 гривны (+3 копейки против 13 ноября) и продажа по 42,25 гривны (+3 копейки). Смотрите также Тысяча гривен "Зимней поддержки": когда подавать заявку и как можно использовать деньги Покупка евро проходит по 48,60 гривны (+25 копеек), продажа – по 49,20 гривны (+21 копейка). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,17 гривны (-3 копейки), а продать по 42,18 гривны (-2 копейки).

(-3 копейки), а продать по (-2 копейки). Покупка евро по 48,94 гривны (+14 копеек), а продажа по 49,17 гривны (+13 копеек). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,90 гривны (+14 копеек), а продают по 42,25 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+14 копеек), а продают по (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,35 гривны (-27 копеек), а продают по 49,37 гривны (+14 копеек). Каким будет курс до конца года? Как спрогнозировал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, до конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти на 1 – 2 гривны. Таким образом, показатели могут составлять от 43 до 44 гривен за доллар.

Зато наличный курс валюты вырастет за эти показатели в диапазоне от 25 копеек до 50 копеек.

Дело в том, что в прогнозах на 2026 год заложен достаточно высокий курс: от правительства Украины – 45,7 гривны за доллар, а от Международного валютного фонда – 45,4 гривны.