Валюти зросли і в банках, і в обмінниках: чи можна здати долар за 42 гривні
- Курс долара в банках складає 41,80 гривні для купівлі та 42,25 гривні для продажу.
- А в обмінниках валюту здають сьогодні за 41,90 гривні, а купляють – за 42,25 гривні.
В банках спостерігається зростання валют, особливо різко за останню добу подорожчало євро – понад 20 копійок при купівлі та продажу. Схожа тенденція на зростання валюти є і на чорному ринку, а в обмінниках зріс лише курс купівлі валюти. Щодо долара, то валюта помітно наближається до 42 гривень при курсу обміну.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 14 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (+3 копійки проти 13 листопада) та продаж по 42,25 гривні (+3 копійки).
- Купівля євро проходить по 48,60 гривні (+25 копійок), продаж – по 49,20 гривні (+21 копійка).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,17 гривні (-3 копійки), а продати по 42,18 гривні (-2 копійки).
- Купівля євро по 48,94 гривні (+14 копійок), а продаж по 49,17 гривні (+13 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 41,90 гривні (+14 копійок), а продають по 42,25 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,35 гривні (-27 копійок), а продають по 49,37 гривні (+14 копійок).
Яким буде курс до кінця року?
Як спрогнозував для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости на 1 – 2 гривні. Таким чином, показники можуть становити від 43 до 44 гривень за долар.
Натомість готівковий курс валюти зросте за ці показники в діапазоні від 25 копійок до 50 копійок.
Річ у тім, що в прогнозах на 2026 рік закладений досить високий курс: від уряду України – 45,7 гривні за долар, а від Міжнародного валютного фонду – 45,4 гривні.