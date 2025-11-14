Валюти зросли і в банках, і в обмінниках: чи можна здати долар за 42 гривні

В банках спостерігається зростання валют, особливо різко за останню добу подорожчало євро – понад 20 копійок при купівлі та продажу. Схожа тенденція на зростання валюти є і на чорному ринку, а в обмінниках зріс лише курс купівлі валюти. Щодо долара, то валюта помітно наближається до 42 гривень при курсу обміну.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 14 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,80 гривні (+3 копійки проти 13 листопада) та продаж по 42,25 гривні (+3 копійки). Дивіться також Тисяча гривень "Зимової підтримки": коли подавати заявку та як можна використати гроші Купівля євро проходить по 48,60 гривні (+25 копійок), продаж – по 49,20 гривні (+21 копійка). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,17 гривні (-3 копійки), а продати по 42,18 гривні (-2 копійки).

(-3 копійки), а продати по (-2 копійки). Купівля євро по 48,94 гривні (+14 копійок), а продаж по 49,17 гривні (+13 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,90 гривні (+14 копійок), а продають по 42,25 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+14 копійок), а продають по (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 48,35 гривні (-27 копійок), а продають по 49,37 гривні (+14 копійок). Яким буде курс до кінця року? Як спрогнозував для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости на 1 – 2 гривні. Таким чином, показники можуть становити від 43 до 44 гривень за долар.

Натомість готівковий курс валюти зросте за ці показники в діапазоні від 25 копійок до 50 копійок.

Річ у тім, що в прогнозах на 2026 рік закладений досить високий курс: від уряду України – 45,7 гривні за долар, а від Міжнародного валютного фонду – 45,4 гривні.