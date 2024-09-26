В обменниках наблюдается ценопад валют

За последние сутки курс покупки в обменниках существенно опустился для доллара и евро. В то же время в банках спад произошел в основном для доллара. На черном рынке курсы валют также изменились.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 26 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,15 гривны (-5 копеек против 25 сентября) и продажа – по 41,60 гривны (-10 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,90 гривны (без изменений), а продажа – по 46,60 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-19 копеек), а продать – по 41,52 гривны (-13 копеек).

(-19 копеек), а продать – по (-13 копеек). Покупка евро по 46,30 гривны (-9 копеек), а продажа по 46,51 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,83 гривны (-25 копеек), а продают – по 41,65 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-25 копеек), а продают – по (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,76 гривны (-32 копейки), а продают – по 46,63 гривны (-10 копеек).

Какой будет доллар в октябре

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что не стоит ожидать в начале октября существенных изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Все валютные изменения не будут представлять угрозы для рынка, что сохранит свободное курсообразование при точечном вмешательстве регулятора, когда будет возникать такая необходимость.

Кроме этого, Лесовой добавляет, что не исключается частичное влияние инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября. Иными словами, общая картина на валютном рынке будет достаточно прогнозируемой.

Обратите внимание! В первую неделю октября прогнозируются, что на межбанке коридоры валютных колебаний будут на уровне 41 – 41,6 гривны за доллар, евро – 44 – 46 гривен за евро. В то же время на наличном рынке доллар по 41,2 – 41,8 гривны, а евро 44 – 46,5 гривны.