Курс валют у банках

Станом на ранок 26 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,15 гривні (-5 копійок проти 25 вересня) та продаж – по 41,60 гривні (-10 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,90 гривні (без змін), а продаж – по 46,60 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-19 копійок), а продати – по 41,52 гривні (-13 копійок).

(-19 копійок), а продати – по (-13 копійок). Купівля євро по 46,30 гривні (-9 копійок), а продаж по 46,51 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,83 гривні (-25 копійок), а продають – по 41,65 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продають – по (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,76 гривні (-32 копійки), а продають – по 46,63 гривні (-10 копійок).

Який буде долар у жовтні

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що не варто очікувати на початку жовтня істотних змін.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Всі валютні зміни не становитимуть загрози для ринку, що збереже вільне курсоутворення за точкового втручання регулятора, коли виникатиме така необхідність.

Крім цього, Лєсовий додає, що не виключається частковий вплив інерції: цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня. Іншими словами, загальна картина на валютному ринку буде досить прогнозованою.

Зверніть увагу! У перший тиждень жовтня прогнозуються, що на міжбанку коридори валютних коливань будуть на рівні 41 – 41,6 гривні за долар, євро – 44 – 46 гривень за євро. Водночас на готівковому ринку долар по 41,2 – 41,8 гривні, а євро 44 – 46,5 гривні.