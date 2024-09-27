Кульминационный октябрь: до какой отметки подорожает доллар

По всем прогнозам, октябрь станет важным месяцем для валютного рынка, ведь в этот период определятся курсовые очертания до конца этого года. В то же время ожидается, что изменения будут постепенными, а курс доллара может немного превысить отметку в 42 гривны.

Какого курс ожидать в октябре

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке в октябре может стать кульминацией всего года: ведь именно в этом месяце станут наглядными возможные изменения в налогообложении, их влияние на инфляцию, а затем и на валютный рынок.

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Лесовой объясняет, что кульминация будет заключаться еще в том, что скорее всего на конец октября будут сформированы курсовые "ориентиры" на ноябрь и декабрь.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы склонны считать, что курсовой рост будет минимальным: на конец месяца коридор допустимых валютных изменений может сместиться до 41,5 – 42,2 гривны за доллар, а общий курсовой рост по итогам октября вряд ли превысит 0,3 – 0,4%. А суммарно за сентябрь октябрь курс может вырасти в среднем на 1%.

Какие факторы будут влиять на валютный рынок

Банкир выделяет главные факторы, среди которых есть:

Стратегия регулятора: продолжение действия режима "управляемой гибкости", его возможности сохранять баланс между спросом и предложением, регулируя соотношение между ними объемами валютных интервенций;

Уровень инфляции, вызванный налоговыми изменениями (в дополнение к росту тарифов на электроэнергию и увеличению акцизов на топливо);

Развитие экономики: показатели роста ВВП, активизация кредитования;

Объем макрофинансовых поступлений от стран-партнеров и международных финансовых организаций;

Объем экспорта и уровень валютной выручки, что формирует валютные резервы и является главным источником для валютных интервенций Нацбанка.

Обратите внимание! Среди неэкономических факторов, которые могут сказаться на валютном рынке, стоит выделить ряд "военных": от хода боевых действий до ситуации в энергосистеме страны в результате возможных террористических ракетных атак.

Сами эти факторы, хоть они и не являются прямыми, но могут влиять прежде всего на настроения граждан, на их поведение на валютном рынке. Кроме того, от электроснабжения будет зависеть и экономика: любая "электроаритмия" будет иметь свое негативное влияние на работоспособность прежде всего бизнеса,

– добавляет Тарас Лесовой.

Несмотря на кульминацию на рынке в октябре, курсом изменения могут быть постепенными и минимальными. Итак, рекордных ценовых скачков не стоит ожидать.