В первую неделю сентября доллар и евро показывают спад цены
В банках и на черном рынке доллар подешевел за выходные. Такая же тенденция коснулась евро, которое существеннее всего потеряло при покупке и продаже на черном рынке.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 2 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (-3 копейки против 30 августа) и продажа – по 41,40 гривны (-8 копеек).
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- Покупка евро происходит по 45,35 гривны (-15 копеек), а продажа – по 46 гривен (-9 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,30 гривны (-3 копейки), а продать – по 41,38 гривны (-4 копейки).
- Покупка евро по 45,65 гривны (-14 копеек), а продажа по 45,82 гривны (-18 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 41 гривне (+7 копеек), а продают – по 41,50 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,46 гривны (+10 копеек), а продают – по 46 гривен (+4 копейки).
Какой курс в первую неделю сентября
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что по итогам сентября, официальный курс доллара может достичь 41,3 – 41,8 гривны за доллар.
Лесовой добавляет, что изменения в цене относительно курсов валют станут объективным ответом на рост инфляции. Только по итогам года она может составить 8,5%.
Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот.
Обратите внимание! Допустимый коридор валютных изменений на этой неделе будет в пределах: 41,2 – 42 гривны за доллар на межбанке; 41,2 – 42,2 гривны за доллар на наличном рынке.
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