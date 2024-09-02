В первую неделю сентября доллар и евро показывают спад цены

В банках и на черном рынке доллар подешевел за выходные. Такая же тенденция коснулась евро, которое существеннее всего потеряло при покупке и продаже на черном рынке.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41 гривне (-3 копейки против 30 августа) и продажа – по 41,40 гривны (-8 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,35 гривны (-15 копеек), а продажа – по 46 гривен (-9 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,30 гривны (-3 копейки), а продать – по 41,38 гривны (-4 копейки).

(-3 копейки), а продать – по (-4 копейки). Покупка евро по 45,65 гривны (-14 копеек), а продажа по 45,82 гривны (-18 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41 гривне (+7 копеек), а продают – по 41,50 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+7 копеек), а продают – по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,46 гривны (+10 копеек), а продают – по 46 гривен (+4 копейки).

Какой курс в первую неделю сентября

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что по итогам сентября, официальный курс доллара может достичь 41,3 – 41,8 гривны за доллар.

Лесовой добавляет, что изменения в цене относительно курсов валют станут объективным ответом на рост инфляции. Только по итогам года она может составить 8,5%.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот.

Обратите внимание! Допустимый коридор валютных изменений на этой неделе будет в пределах: 41,2 – 42 гривны за доллар на межбанке; 41,2 – 42,2 гривны за доллар на наличном рынке.







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