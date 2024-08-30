Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,03 гривны (-7 копеек против 29 августа) и продажа – по 41,48 гривны (-4 копейки).

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Покупка евро происходит по 45,50 гривны (-35 копеек), а продажа – по 46,09 гривны (-31 копейка).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,33 гривны (-5 копеек), а продать – по 41,42 гривны (-3 копейки).

(-5 копеек), а продать – по (-3 копейки). Покупка евро по 45,79 гривны (-13 копеек), а продажа по 46 гривен (-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,10 гривны (-18 копеек), а продают – по 41,40 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают – по (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,70 гривны (+24 копейки), а продают – по 46,10 гривны (-2 копейки).

Колебания на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой отмечает для 24 Канала, что на следующей неделе разница между курсами на межбанке и наличном рынке будет постепенно уменьшаться. Это будет соответствовать планам Национального банка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ожидается, что объемы валютных интервенций будут находиться в пределах 150 – 180 миллионов долларов, то есть они будут достаточно "стандартными" и на 15 – 20% ниже "пиковых" показателей (как, например, в июле когда время от времени объемы интервенций превышали 200 миллионов долларов).

Обратите внимание! Доллар может находиться в таком диапазоне цены, как 41 – 41,6 гривны на межбанке и 41,2 – 41,8 гривны на наличном рынке.

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