Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 29 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (-2 копейки против 28 августа) и продажа – по 41,52 гривны (-8 копеек).

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  • Покупка евро происходит по 45,85 гривны (без изменений), а продажа – по 46,40 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

  • Купить доллар можно по 41,38 гривны (-2 копейки), а продать – по 41,45 гривны (-5 копеек).
  • Покупка евро по 45,92 гривны (-8 копеек), а продажа по 46,10 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

  • Доллары покупают обменники по 40,57 гривны (-45 копеек), а продают – по 41,50 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 45,23 гривны (-35 копеек), а продают – по 46,21 гривны (-4 копеек).

Какого курса ждать

Банкир Тарас Лесовой в своем комментарии 24 Каналу рассказал, что изменения на рынке валют уже трансформировались. Это ощутимо в новых "коридорах" допустимых изменений в цене доллара и евро.

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Как и в предыдущую неделю основные колебания американского доллара будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривны за доллар на межбанке и 41 – 42 гривны за доллар на наличном рынке с вероятным достаточно медленным смещением нижней границы коридоров.

Поэтому ожидается, что на наличном рынке курсы составят:

  • доллар будет 41 – 42 гривны;
  • евро – 43,5 – 46,5 гривны.