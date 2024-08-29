Курс валют в банках
- По состоянию на утро 29 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (-2 копейки против 28 августа) и продажа – по 41,52 гривны (-8 копеек).
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- Покупка евро происходит по 45,85 гривны (без изменений), а продажа – по 46,40 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,38 гривны (-2 копейки), а продать – по 41,45 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро по 45,92 гривны (-8 копеек), а продажа по 46,10 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,57 гривны (-45 копеек), а продают – по 41,50 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,23 гривны (-35 копеек), а продают – по 46,21 гривны (-4 копеек).
Какого курса ждать
Банкир Тарас Лесовой в своем комментарии 24 Каналу рассказал, что изменения на рынке валют уже трансформировались. Это ощутимо в новых "коридорах" допустимых изменений в цене доллара и евро.
Как и в предыдущую неделю основные колебания американского доллара будут происходить в пределах 41 – 41,7 гривны за доллар на межбанке и 41 – 42 гривны за доллар на наличном рынке с вероятным достаточно медленным смещением нижней границы коридоров.
Поэтому ожидается, что на наличном рынке курсы составят:
- доллар будет 41 – 42 гривны;
- евро – 43,5 – 46,5 гривны.