Курс валют у банках

Станом на ранок 29 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (-2 копійки проти 28 серпня) та продаж – по 41,52 гривні (-8 копійок).

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Купівля євро відбувається по 45,85 гривні (без змін), а продаж – по 46,40 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,38 гривні (-2 копійки), а продати – по 41,45 гривні (-5 копійок).

(-2 копійки), а продати – по (-5 копійок). Купівля євро по 45,92 гривні (-8 копійок), а продаж по 46,10 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,57 гривні (-45 копійок), а продають – по 41,50 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-45 копійок), а продають – по (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,23 гривні (-35 копійок), а продають – по 46,21 гривні (-4 копійок).

На який курс чекати

Банкір Тарас Лєсовий у своєму коментарі 24 Каналу розповів, що зміни на ринку валют вже трансформувалися. Це відчутно у нових "коридорах" допустимих змін в ціні долара та євро.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Як і в попередній тиждень основні коливання американського долара відбуватимуться в межах 41 – 41,7 гривні за долар на міжбанку та 41 – 42 гривні за долар на готівковому ринку з ймовірним досить повільним зміщенням нижньої межі коридорів.

Відтак очікується, що на готівковому ринку курси становитимуть:

долар буде 41 – 42 гривні;

буде 41 – 42 гривні; євро – 43,5 – 46,5 гривні.

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