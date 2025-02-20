Доллар подорожал в банках и в обменниках

За последние сутки валюты на рынке существенно прибавили в цене. Наибольший рост наблюдается в обменниках, где при продаже доллар и евро пересекли отметки в 42 и 44 гривны соответственно.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,50 гривны (+10 копеек против 19 февраля) и продажа по 42,05 гривны (+10 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,30 гривны (без изменений), а продажа по 43,95 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,89 гривны (+9 копеек), а продать по 41,94 гривны (+17 копеек).

(+9 копеек), а продать по (+17 копеек). Покупка евро по 43,71 гривны (+1 копейка), а продажа по 43,89 гривны (+6 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,60 гривны (+7 копеек), а продают по 42,10 гривны (+28 копеек), по данным finance.ua.

(+7 копеек), а продают по (+28 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,60 гривны (+17 копеек), а продают по 44,10 гривны (+19 копеек).

Какой курс ожидать на следующей неделе

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в соответствии с режимом управляемой гибкости почти исключены резкие валютные изменения, разница между спросом и предложением остаются максимально незначительной.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Конечно, валютный рынок может находиться под давлением различных обстоятельств, однако благодаря эффективным действиям Нацбанка удается минимизировать курсовые изменения. Именно поэтому мы ожидаем, что на следующей неделе общая ситуация на валютном рынке коренным образом не изменится.

Как говорит Лесовой, сейчас приняты эффективные меры по уменьшению инфляции и укреплению гривны. Речь идет в частности о январском увеличении учетной ставки до 14,5%.

Обратите внимание! В течение следующей недели официальный курс вряд ли выйдет за пределы февральского коридора 41,6 – 42,2 гривны за доллар, а наличный рынок, по-прежнему, будет реагировать на курсовые показатели межбанка с добавлением незначительной комиссии.