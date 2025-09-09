Доллар и евро подорожали: какая валюта выросла больше всего
- Официальный курс доллара США вырос на 3 копейки до 41,24 гривны, тогда как курс евро повысился на 22 копейки до 48,38 гривны.
- На 10 сентября курсы от НБУ установлены на таком уровне: доллар – 41,12 гривны, а евро – 48,39 гривны.
НБУ установил доллар и евро на показателях, которые выше, чем были вчера. В то же время курс евро подорожал на 22 копейки, а доллар – только на 3 копейки.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,24 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 8 сентября. Официальный курс евро составляет 48,38 гривны, то есть цена выросла на 22 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 10 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,12 гривны;
- евро – 48,39 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 9 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41 гривну, продажа – по 41,48 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,28 гривны, продажа – по 41,32 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,05 гривны, продажа – по 41,38 гривны.
Что происходит с курсом валют?
Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе курс доллара менялся без резких выбросов. Поэтому, в конце рабочей недели цена достигла 41,34 гривны за доллар.
Сейчас основными факторами, которые поддерживают гривну, является заинтересованность украинцев гривневыми сбережениями и откладыванием денег в гривнах. Кроме того, это еще и сезонные продажи валюты аграриями.
По состоянию на 8 сентября, официальный курс был на уровне 41,21 гривны, что примерно на 0,33% ниже среднего значения с 1 по 5 сентября.
Наибольшими колебаниями в течение второй недели сентября будут плюс–минус 0,1%–0,5% в неделю, или 4-21 копейки.