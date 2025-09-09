НБУ установил доллар и евро на показателях, которые выше, чем были вчера. В то же время курс евро подорожал на 22 копейки, а доллар – только на 3 копейки.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,24 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 8 сентября. Официальный курс евро составляет 48,38 гривны, то есть цена выросла на 22 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 10 сентября курс валют будет таким:

доллар – 41,12 гривны;

евро – 48,39 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 9 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41 гривну , продажа – по 41,48 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,28 гривны , продажа – по 41,32 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,05 гривны, продажа – по 41,38 гривны.

Что происходит с курсом валют?