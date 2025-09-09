Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,24 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 3 копейки против 8 сентября. Официальный курс евро составляет 48,38 гривны, то есть цена выросла на 22 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 10 сентября курс валют будет таким:

  • доллар – 41,12 гривны;
  • евро – 48,39 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 9 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках: покупка – 41 гривну, продажа – по 41,48 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,28 гривны, продажа – по 41,32 гривны,
  • в обменниках: покупка – по по 41,05 гривны, продажа – по 41,38 гривны.

Что происходит с курсом валют?

  • Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе курс доллара менялся без резких выбросов. Поэтому, в конце рабочей недели цена достигла 41,34 гривны за доллар.

  • Сейчас основными факторами, которые поддерживают гривну, является заинтересованность украинцев гривневыми сбережениями и откладыванием денег в гривнах. Кроме того, это еще и сезонные продажи валюты аграриями.

  • По состоянию на 8 сентября, официальный курс был на уровне 41,21 гривны, что примерно на 0,33% ниже среднего значения с 1 по 5 сентября.

  • Наибольшими колебаниями в течение второй недели сентября будут плюс–минус 0,1%–0,5% в неделю, или 4-21 копейки.