Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,24 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 8 вересня. Офіційний курс євро становить 48,38 гривні, тобто ціна виросла на 22 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також Курс російського рубля не відповідає реальному стану економіки, – СЗР

Станом на 10 вересня курс валют буде таким:

Станом на 9 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що минулого тижня курс долара змінювався без різких викидів. Відтак, наприкінці робочого тижня ціна сягнула 41,34 гривні за долар.

Наразі основними факторами, які підтримують гривню, є зацікавленість українців гривневими заощадженнями та відкладанням грошей у гривнях. Крім того, це ще й сезонні продажі валюти аграріями.

Станом на 8 вересня, офіційний курс був на рівні 41,21 гривні, що приблизно на 0,33% нижче за середнє значення з 1 по 5 вересня.