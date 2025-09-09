Укр Рус
9 вересня, 18:01
Долар та євро подорожчали: яка валюта виросла найбільше

Валерія Городинська
Основні тези
  • Офіційний курс долара США зріс на 3 копійки до 41,24 гривні, тоді як курс євро підвищився на 22 копійки до 48,38 гривні.
  • На 10 вересня курси від НБУ встановлені на такому рівні: долар – 41,12 гривні, а євро – 48,39 гривні. 

НБУ встановив долар та євро на показниках, які вищі, аніж були вчора. Водночас курс євро подорожчав на 22 копійки, а долар – лише на 3 копійки.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,24 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 8 вересня. Офіційний курс євро становить 48,38 гривні, тобто ціна виросла на 22 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 10 вересня курс валют буде таким:

  • долар – 41,12 гривні;
  • євро – 48,39 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 9 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках: купівля – 41 гривню, продаж – по 41,48 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,28 гривні, продаж – по 41,32 гривні,
  • в обмінниках: купівля – по 41,05 гривні, продаж – по 41,38 гривні.

Що відбувається з курсом валют? 

  • Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що минулого тижня курс долара змінювався без різких викидів. Відтак, наприкінці робочого тижня ціна сягнула 41,34 гривні за долар.

  • Наразі основними факторами, які підтримують гривню, є зацікавленість українців гривневими заощадженнями та відкладанням грошей у гривнях. Крім того, це ще й сезонні продажі валюти аграріями.

  • Станом на 8 вересня, офіційний курс був на рівні 41,21 гривні, що приблизно на 0,33% нижче за середнє значення з 1 по 5 вересня.

  • Найбільшими коливаннями впродовж другого тижня вересня будуть плюс–мінус 0,1%–0,5% на тиждень, або 4-21 копійки. 