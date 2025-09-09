Долар та євро подорожчали: яка валюта виросла найбільше
- Офіційний курс долара США зріс на 3 копійки до 41,24 гривні, тоді як курс євро підвищився на 22 копійки до 48,38 гривні.
- На 10 вересня курси від НБУ встановлені на такому рівні: долар – 41,12 гривні, а євро – 48,39 гривні.
НБУ встановив долар та євро на показниках, які вищі, аніж були вчора. Водночас курс євро подорожчав на 22 копійки, а долар – лише на 3 копійки.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,24 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 8 вересня. Офіційний курс євро становить 48,38 гривні, тобто ціна виросла на 22 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 10 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,12 гривні;
- євро – 48,39 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 9 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41 гривню, продаж – по 41,48 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,28 гривні, продаж – по 41,32 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,05 гривні, продаж – по 41,38 гривні.
Що відбувається з курсом валют?
Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що минулого тижня курс долара змінювався без різких викидів. Відтак, наприкінці робочого тижня ціна сягнула 41,34 гривні за долар.
Наразі основними факторами, які підтримують гривню, є зацікавленість українців гривневими заощадженнями та відкладанням грошей у гривнях. Крім того, це ще й сезонні продажі валюти аграріями.
Станом на 8 вересня, офіційний курс був на рівні 41,21 гривні, що приблизно на 0,33% нижче за середнє значення з 1 по 5 вересня.
Найбільшими коливаннями впродовж другого тижня вересня будуть плюс–мінус 0,1%–0,5% на тиждень, або 4-21 копійки.