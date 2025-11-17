Самые большие изменения – в обменниках: можно ли обменять доллар по 42 гривны

В банках доллар почти не изменился за выходные, хотя на черном рынке произошли существенные колебания стоимости. Зато в обменниках валюта взлетела в цене, особенно для курса обмена. Это касается и курс евро, который также существенно изменился в обменниках.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 17 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,77 гривны (-3 копейки против 14 ноября) и продажа по 42,25 гривны (без изменений). Покупка евро проходит по 48,60 гривны (без изменений), продажа – по 49,30 гривны (+10 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,20 гривны (+3 копейки), а продать по 42,20 гривны (+2 копейки).

(+3 копейки), а продать по (+2 копейки). Покупка евро по 49 гривен (+6 копеек), а продажа по 49,15 гривны (-2 копейки). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 41,90 гривны (+19 копеек), а продают по 42,30 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+19 копеек), а продают по (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,80 гривны (+15 копеек), а продают по 49,20 гривны (-2 копейки). Изменится ли курс доллара? По прогнозам финансового аналитика Андрея Шевчишина для 24 Канала , до конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти на 1 – 2 гривны, то есть в зону 43 – 44 гривен на конец года.

Зато наличный рынок вырастет где-то на 25 – 50 копеек выше, чем эти показатели.

Напоминаем, что в прогнозах на 2026 год заложен достаточно высокий курс: от правительства Украины – 45,7 гривны за доллар, а от Международного валютного фонда – 45,4 гривны.