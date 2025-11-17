Найбільші зміни – в обмінниках: чи можна обміняти долар по 42 гривні

В банках долар майже не змінився за вихідні, хоч на чорному ринку відбулися суттєвіші коливання вартості. Натомість в обмінниках валюта злетіла в ціні, особливо для курсу обміну. Це стосується і курс євро, який також найсуттєвіше змінився в обмінниках.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 17 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,77 гривні (-3 копійки проти 14 листопада) та продаж по 42,25 гривні (без змін). Дивіться також Найбільший порт Росії відновив завантаження нафти після української атаки Купівля євро проходить по 48,60 гривні (без змін), продаж – по 49,30 гривні (+10 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,20 гривні (+3 копійки), а продати по 42,20 гривні (+2 копійки).

(+3 копійки), а продати по (+2 копійки). Купівля євро по 49 гривень (+6 копійок), а продаж по 49,15 гривні (-2 копійки). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,90 гривні (+19 копійок), а продають по 42,30 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(+19 копійок), а продають по (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,80 гривні (+15 копійок), а продають по 49,20 гривні (-2 копійки). Чи зміниться курс долара? За прогнозами фінансового аналітика Андрія Шевчишина для 24 Каналу , до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости на 1 – 2 гривні, тобто в зону 43 – 44 гривень на кінець року.

Натомість готівковий ринку зросте десь на 25 – 50 копійок вище, аніж ці показники.

Нагадуємо, що в прогнозах на 2026 рік закладений досить високий курс: від уряду України – 45,7 гривні за долар, а від Міжнародного валютного фонду – 45,4 гривні.