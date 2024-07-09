Доллар уже не удастся купить ниже чем за 41 гривну

За последние сутки курс покупки американской валюты в банках, обменниках и на черном рынке подорожал – теперь валюта стоит более 41 гривны. Самая высокая цена остается в обменниках. Не отстает от доллара и евро, которое существенно подорожало до диапазона 44,50 – 44,60 гривны.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 июля, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 40,50 гривны (+10 копеек против 8 июля), а продажа – 41 гривна (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43,80 гривны (+15 копеек), а продажа – в среднем за 44,50 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,95 гривны (+7 копеек), а продажа – 41,05 гривны (+9 копеек).

(+7 копеек), а продажа – (+9 копеек). Евро покупают по 44,40 гривны (+10 копеек), а продают за 44,55 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 40,65 гривны (+10 копеек), а продают – за 41,17 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продают – за (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 44,07 гривны (-4 копейки), а продажа – 44,62 гривны (+1 копейка).

Прогноза курса доллара на эту неделю

Как напомнила банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала, в прошлый четверг тренд на укрепление гривны сохранялся. Таким образом к концу дня котировки на межбанке опустились ниже отметки 40,50 гривен за доллар. А в последний торговый день прошлой недели котировки стабилизировались в коридоре 40,50 – 40,60 гривен за доллар,

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе я ожидаю относительно спокойную ситуацию на валютном рынке. В безналичном сегменте котировки будут колебаться в диапазоне 40,40 – 40 40,90 гривен за доллар.

По словам Золотько, существенные колебания на наличном рынке не ожидаются. Банкир отмечает, что в течение недели стоимость доллара будет находиться в диапазоне 40,70 – 41,20 гривны за доллар.

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