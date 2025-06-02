Должность за 500 тысяч долларов: мошенники придумали новую схему

Мошенники обещали поставить на должность "правильного человека". За это необходимо было заплатить 500 тысяч долларов.

Какую должность продавали мошенники

"Продавалась" должность руководителя госпредприятия на Волыни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

Читайте также Зеленский назвал условие при котором Украина покроет 40% потребностей в оружии через внутреннее производство

Подозреваемые якобы сообщили о том, что имеют связи с руководством Национальной академии аграрных наук Украины. Именно таким образом они объясняли возможность назначить на должность определенного человека.

На балансе госпредприятия НААН Украины находятся земельные участки площадью более 2 тысяч гектаров, которые можно будет использовать в коммерческих целях. Поэтому, по словам организаторов схемы, вложенные в назначение деньги быстро вернутся,

– сообщает офис генпрокурора.

Задержание мошенников произошло во время передачи денег. По состоянию на сейчас, известно, что подозрение объявили 2 мужчинам. Их обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах.

Обратите внимание! Для подозреваемых избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время они имеют право на внесение залога в размере 3 миллиона гривен.