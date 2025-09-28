Откуда берутся переплаты за воду?
В октябре часть потребителей может получить платежки за холодную воду и водоотвод с доначислениями. Такие дополнительные суммы чаще всего появляются у тех, кто не передает показания счетчиков вовремя, сообщает "Киевводоканале", передает 24 Канал.
Как отмечают в компании, если данные счетчиков не передать до конца месяца, система автоматически рассчитывает потребление по средним показателям. Из-за этого потребитель может заплатить больше, чем фактически использовал.
Останутся ли тарифы на воду без изменений?
Как сообщают в НКРЭКУ В Киеве и большинстве крупных городов тарифы на холодную воду и канализацию пока не меняются.
В то же время в меньших населенных пунктах местные власти имеют право устанавливать собственные тарифы, поэтому итоговые суммы в платежках могут отличаться.
Обратите внимание! Если показатели не внести до 30 – 31 октября, в платежках за этот месяц могут появиться существенные доначисления.
Что известно об изменениях в коммунальных тарифах: коротко о главном
В октябре 2025 года тарифы для населения останутся стабильными: электроэнергия будет стоить 4,32 гривны за киловатт-час, а действующие цены на газ от “Нафтогаза” сохранятся как минимум до 30 апреля 2026 года.
Национальный банк ожидает, что с 2026 года в Украине могут вырасти тарифы на коммунальные услуги. В то же время в Верховной Раде не разделяют этого прогноза.